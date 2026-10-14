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Aktuelle Rohstoffpreise 14.10.2026 13:17:06

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

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Der Goldpreis gab um 13:13 Uhr um -0,43 Prozent auf 4.140,01 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.157,95 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 58,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (59,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,51 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,36 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.667,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.135,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.128,50 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 106,47 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 105,69 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 94,14 US-Dollar am Vortag auf 95,65 US-Dollar nach oben (+1,60Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,75 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,93 US-Dollar.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.467,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.292,00 Britische Pfund) ist das ein Aufschlag von 4,08 Prozent.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,21 Prozent auf 4,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,83 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,45 Prozent auf 12,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,84 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -2,86 Prozent auf 359,50 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 370,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,04 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,38 Prozent auf 0,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,25 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 3,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 130,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 130,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 143,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (145,50 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 13:00 Uhr werden 546,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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