|Fokus Rohstoffpreise
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05.09.2026 13:17:06
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
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Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.428,95 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.428,95 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
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