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Commodities im Fokus 29.08.2026 13:17:06

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

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Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.458,80 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.458,80 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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