So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,62 Prozent auf 4.428,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.456,15 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,41 Prozent auf 66,11 US-Dollar, nach 66,38 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -3,61 Prozent auf 1.778,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.844,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -4,77 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.427,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 90,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,31 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,99 Prozent auf 85,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagabend hinzu. Um 1,98 Prozent auf 0,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,90 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,49 US-Dollar) geht es um -0,50 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,68 Prozent.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,54 Prozent auf 5,15 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 5,12 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,21 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,33 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 12,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,76 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 334,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (338,20 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,71 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,42 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,59 Prozent auf 2,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 2,17 Prozent auf 0,84 US-Dollar, nach 0,82 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 2,98 Prozent auf 118,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 115,18 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,96 Prozent auf 15,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 15,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,18 Prozent auf 566,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 567,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Erdgaspreis - TTF kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 68,10 Euro lag, wird der Erdgaspreis - TTF um 20:18 Uhr auf 68,10 Euro beziffert.

Redaktion finanzen.ch