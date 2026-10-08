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So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
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Fokus Goldpreis & Co. 08.10.2026 20:43:14

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 0,34 Prozent auf 4.124,95 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.111,05 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,91 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 59,02 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 60,17 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,33 Prozent auf 1.640,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.646,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:36 Uhr steigt der Palladiumpreis um 0,04 Prozent auf 1.128,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.128,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 4,15 Prozent auf 104,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,20 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,69 Prozent auf 91,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 88,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,12 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 4,29 US-Dollar am Vortag auf 4,35 US-Dollar nach oben (+1,40Prozent).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,25 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,22 US-Dollar).

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,45 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,00 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,02 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,47 US-Dollar) geht es um 2,32 Prozent auf 1,50 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) geht es um -0,85 Prozent auf 12,87 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,42 Prozent auf 360,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 365,90 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:04 Uhr steht ein Minus von -3,26 Prozent auf 0,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,22 Prozent auf 3,16 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,20 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -1,36 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:24 Uhr gibt der Milchpreis um -0,60 Prozent auf 15,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 15,09 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Heizölpreis um 6,06 Prozent auf 129,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 122,05 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:19 Uhr notiert der Reispreis 0,93 Prozent stärker bei 16,86 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,70 US-Dollar.

Nach 517,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Donnerstagabend um 0,77 Prozent auf 521,50 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - TTF Gewinne verbuchen. Um 19:33 Uhr steigt der Erdgaspreis - TTF um 0,24 Prozent auf 78,79 Euro. Am Vortag standen noch 78,60 Euro an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com
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