|Fokus Goldpreis & Co.
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18.08.2026 10:13:20
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,61 Prozent auf 4.389,76 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.416,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,46 Prozent auf 64,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 65,83 US-Dollar.
Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,02 Prozent auf 1.746,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.782,00 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,49 Prozent auf 1.319,00 US-Dollar, nach 1.339,00 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (90,87 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 91,28 US-Dollar nach oben.
Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,90 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 85,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 84,50 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 09:57 Uhr gibt der Haferpreis um -0,75 Prozent auf 3,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,32 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,59 Prozent auf 4,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,65 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,96 Prozent auf 315,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 312,10 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,42 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach oben (+0,77Prozent).
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,67 Prozent auf 2,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,69 US-Dollar stand.
Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,45 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 116,76 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 117,29 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -2,25 Prozent auf 119,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 122,25 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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