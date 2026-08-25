|Fokus Goldpreis & Co.
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25.08.2026 20:43:14
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,08 Prozent auf 4.648,38 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.651,88 US-Dollar.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,26 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:39 Uhr auf 68,78 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 68,96 US-Dollar lag.
Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,38 Prozent auf 1.854,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.880,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:33 Uhr fällt der Palladiumpreis um -2,39 Prozent auf 1.329,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.361,50 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -3,94 Prozent auf 88,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,17 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -3,03 Prozent auf 82,43 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 85,01 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben sinkt der Baumwolle um -0,37 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,87 US-Dollar.
Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,22 US-Dollar am Vortag auf 3,22 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,68 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,78 US-Dollar.
Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,20 US-Dollar).
Zudem steigt der Maispreis. Um 2,03 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,02 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,92 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,56 US-Dollar) geht es um -3,18 Prozent auf 1,51 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,16 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 12,29 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:19 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 320,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 320,30 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -2,15 Prozent auf 0,17 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,22 Prozent auf 2,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,78 US-Dollar stand.
Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,86 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,81 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 16,62 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:16 Uhr auf 16,62 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,47 Prozent auf 112,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 112,80 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:18 Uhr notiert der Reispreis -1,27 Prozent niedriger bei 14,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 14,55 US-Dollar.
Nach 574,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Dienstagabend um -0,09 Prozent auf 574,00 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - TTF Verluste. Um 19:02 Uhr fällt der Erdgaspreis - TTF um -2,91 Prozent auf 66,17 Euro. Am Vortag standen noch 68,15 Euro an der Tafel.
Redaktion finanzen.ch
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