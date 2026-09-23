Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 -0.1%  SPI 19’779 -0.1%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’423 -0.6%  Euro 0.9392 -0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’316 -0.9%  Bitcoin 70’377 -0.4%  Dollar 0.8230 0.3%  Öl 100.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember
WACKER CHEMIE-Aktie springt hoch: Trennung von Siltronic-Anteilen
Lufthansa-Aktie schwächer: Rauch in Eurowings-Flieger
DHL-Aktie schwächer: Quecksilberverdacht in deutschem Paketzentrum
Sunrise-Aktie gesucht: Unternehmens-KI wird zusammen mit Phoeniqs lanciert
Suche...
Rohstoffe im Fokus 23.09.2026 13:17:06

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,94 Prozent auf 4.314,66 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,48 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -2,83 Prozent niedriger bei 65,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 67,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 1.788,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.825,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,43 Prozent auf 1.277,50 US-Dollar, nach 1.296,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,24 Prozent auf 99,49 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 99,25 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -0,53 Prozent auf 90,04 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 90,52 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 4,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,15 US-Dollar).

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 0,18 Prozent auf 2,73 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,58 Prozent auf 3.935,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 3.998,00 Britische Pfund.

Zudem gibt der Maispreis am Mittwochmittag nach. Um -1,44 Prozent auf 5,29 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,37 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,26 US-Dollar) geht es um -0,62 Prozent auf 13,17 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 368,90 US-Dollar am Vortag auf 368,40 US-Dollar nach unten (--0,14 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,53 Prozent niedriger bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,40 Prozent stärker bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,56 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,97 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 13:13 Uhr wurde ein Preis von 130,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 130,50 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,11 Prozent auf 137,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 137,25 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 537,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 537,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagnachmittag ab
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.