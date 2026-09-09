So bewegen sich Gold & Co. heute

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Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,40 Prozent auf 4.416,56 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,06 Prozent auf 67,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 65,77 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 3,33 Prozent auf 1.910,50 US-Dollar, nach 1.849,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:39 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,77 Prozent stärker bei 1.369,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.359,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:31 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 3,38 Prozent auf 101,23 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 97,92 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 3,30 Prozent auf 96,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 93,03 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochabend hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,83 US-Dollar.

Nach 3,50 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Mittwochabend um -1,14 Prozent auf 3,46 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 0,24 Prozent auf 3,19 US-Dollar, nach 3,18 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,69 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,59 Prozent auf 5,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,11 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,29 US-Dollar am Vortag auf 3,30 US-Dollar nach oben (+0,24Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis bergab. Um 20:00 Uhr steht ein Minus von -3,21 Prozent auf 1,28 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Orangensaftpreis noch bei 1,33 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,95 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 343,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 341,80 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,24 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,70 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 1,66 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -3,40 Prozent auf 2,82 US-Dollar nach unten.

Nach 0,84 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend um -1,42 Prozent auf 0,83 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,37 Prozent auf 16,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,11 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 5,25 Prozent stärker bei 127,07 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 120,73 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 15,59 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,71 Prozent.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 20:22 Uhr zieht der Holzpreis um 0,70 Prozent auf 575,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 571,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (76,93 Euro) geht es um 4,26 Prozent auf 80,20 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.ch