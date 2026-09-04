So bewegen sich Gold & Co. heute

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Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -1,14 Prozent auf 4.422,95 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.474,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,49 Prozent auf 65,98 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 66,98 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,74 Prozent auf 1.816,50 US-Dollar, nach 1.830,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,94 Prozent niedriger bei 1.386,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.428,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:31 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,79 Prozent auf 96,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 95,52 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 91,52 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 91,30 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Freitagabend nach. Um -1,13 Prozent auf 0,82 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,83 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagabend um 0,29 Prozent auf 3,44 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,03 Prozent auf 3,24 US-Dollar, nach 3,24 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,54 Prozent auf 2,13 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,63 Prozent auf 5,12 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,15 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,26 US-Dollar am Vortag auf 3,25 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 0,29 Prozent auf 1,38 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,38 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,06 US-Dollar am Vortag auf 12,94 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 345,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 345,20 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -1,04 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,70 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Zuckerpreis seitwärts. Um 19:11 Uhr wurde ein Preis von 0,18 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) geht es um 1,89 Prozent auf 2,97 US-Dollar nach oben.

Nach 0,83 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Freitagabend um -1,44 Prozent auf 0,82 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -1,10 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,33 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -1,09 Prozent niedriger bei 119,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 121,25 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 15,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,24 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,95 Prozent.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,70 Prozent auf 570,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 574,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Minus. Im Vergleich zum Vortag (70,95 Euro) geht es um -4,02 Prozent auf 68,10 Euro nach unten.

Redaktion finanzen.ch