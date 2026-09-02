So bewegen sich Gold & Co. heute

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Am Mittwochabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 1,09 Prozent auf 4.376,51 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.329,51 US-Dollar).

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,40 Prozent auf 65,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,11 Prozent auf 1.760,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.762,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.314,50 US-Dollar) geht es um 3,39 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,91 Prozent auf 95,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 94,65 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,53 Prozent auf 90,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 90,22 US-Dollar.

Nach 0,90 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochabend um -4,03 Prozent auf 0,86 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -4,05 Prozent auf 3,28 US-Dollar, nach 3,42 US-Dollar am Vortag.

Nach 2,12 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Mittwochabend um -0,81 Prozent auf 2,10 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,58 Prozent auf 5,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,29 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,20 US-Dollar.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 3,34 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,31 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,27 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,38 Prozent auf 13,02 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,07 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,82 Prozent auf 339,20 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 342,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,58 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 1,85 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,93 Prozent auf 2,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,90 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,84 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Mittwochabend nach. Um -2,04 Prozent auf 16,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 20:41 Uhr steht ein Minus von -0,43 Prozent auf 123,10 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 123,63 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,62 Prozent auf 15,24 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 15,33 US-Dollar.

Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 563,00 US-Dollar am Vortag auf 559,50 US-Dollar nach unten (--0,62 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Zugewinne in Höhe von 2,59 Prozent auf 73,23 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 71,38 Euro.

Redaktion finanzen.ch