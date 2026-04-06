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Marktüberblick Rohstoffe 06.04.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,17 Prozent auf 4.684,47 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.676,43 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 73,02 US-Dollar am Vortag auf 72,50 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:08 Uhr notiert der Platinpreis 0,13 Prozent stärker bei 1.985,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.983,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.514,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.507,50 US-Dollar).

Nach 109,24 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -1,16 Prozent auf 107,97 US-Dollar gesunken.

Nach 111,54 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -1,79 Prozent auf 109,54 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 09:59 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,71 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 1,52 Prozent auf 3,51 US-Dollar, nach 3,46 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 09:22 Uhr fällt der Kakaopreis um -0,20 Prozent auf 2.459,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 2.464,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,61 Prozent auf 4,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,76 Prozent auf 317,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,20 US-Dollar.

Nach 0,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Montagvormittag um -0,44 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,32 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,80 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 115,18 US-Dollar am Vortag auf 115,71 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’389.24 11’707.93
Gold Krügerrand 1 oz 3’837.68 3’626.38
Gold Philharmoniker 1 oz 3’852.66 3’685.28
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 727.35 680.83
Goldbarren 250 g - philoro 30’445.47 29’294.56
Silber CombiBar® 100 g 309.03 174.61
Silber Maple Leaf 1 oz 73.79 55.82
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’139.03 1’814.02

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Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.