So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,17 Prozent auf 4.684,47 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.676,43 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 73,02 US-Dollar am Vortag auf 72,50 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:08 Uhr notiert der Platinpreis 0,13 Prozent stärker bei 1.985,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.983,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.514,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.507,50 US-Dollar).

Nach 109,24 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -1,16 Prozent auf 107,97 US-Dollar gesunken.

Nach 111,54 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -1,79 Prozent auf 109,54 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 09:59 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,71 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 1,52 Prozent auf 3,51 US-Dollar, nach 3,46 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 09:22 Uhr fällt der Kakaopreis um -0,20 Prozent auf 2.459,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 2.464,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,61 Prozent auf 4,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,76 Prozent auf 317,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,20 US-Dollar.

Nach 0,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Montagvormittag um -0,44 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,32 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,80 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 115,18 US-Dollar am Vortag auf 115,71 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).

Redaktion finanzen.ch