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Rohstoffkurse im Fokus 03.11.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,12 Prozent auf 3.902,77 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.946,87 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,53 Prozent auf 48,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 50,69 US-Dollar stand.

Nach 1.454,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagmittag um -2,10 Prozent auf 1.424,00 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -2,83 Prozent auf 943,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 970,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,69 Prozent auf 106,54 US-Dollar, nach 104,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 2,21 Prozent auf 98,59 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 96,46 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,77 US-Dollar nach unten (--0,41 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,44 Prozent auf 3,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,41 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 1,32 Prozent auf 2,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,92 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,02 Prozent auf 4.139,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.140,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,41 Prozent auf 318,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -2,31 Prozent auf 0,19 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagmittag hinzu. Um 1,51 Prozent auf 2,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,86 US-Dollar.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,13 Prozent auf 15,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 15,19 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 4,07 Prozent auf 121,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 116,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 142,15 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Dienstagmittag um -0,88 Prozent auf 140,90 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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