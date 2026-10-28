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Marktüberblick Rohstoffe 28.10.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,36 Prozent auf 4.049,35 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.063,78 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 54,47 US-Dollar am Vortag auf 53,86 US-Dollar nach unten (--1,12 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 0,10 Prozent stärker bei 1.545,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.543,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.022,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.037,00 US-Dollar).

Nach 113,88 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,14 Prozent auf 115,18 US-Dollar gestiegen.

Nach 99,90 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag um 1,66 Prozent auf 101,56 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -2,37 Prozent auf 2,87 US-Dollar, nach 2,94 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Kakaopreis um -1,18 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.250,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,67 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,08 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,35 Prozent auf 12,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

Nach 334,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um -0,03 Prozent auf 334,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,42 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,19 US-Dollar am Vortag auf 0,19 US-Dollar nach oben (+1,20Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,71 Prozent auf 2,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,70 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 12:36 Uhr werden 15,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 126,27 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochmittag um -0,42 Prozent auf 125,75 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
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