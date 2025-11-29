|Commodities im Blick
|
29.11.2025 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.216,34 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.216,34 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’255.88
|10’720.77
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’474.26
|3’324.22
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’503.11
|3’357.97
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|661.03
|627.25
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’634.21
|26’826.85
|Silber CombiBar® 100 g
|267.43
|168.55
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’680.62
|1’417.52
