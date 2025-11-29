So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Anzeige

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.216,34 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.216,34 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch