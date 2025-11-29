Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Commodities im Blick 29.11.2025 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.216,34 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.216,34 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’255.88 10’720.77
Gold Krügerrand 1 oz 3’474.26 3’324.22
Gold Philharmoniker 1 oz 3’503.11 3’357.97
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 661.03 627.25
Goldbarren 250 g - philoro 27’634.21 26’826.85
Silber CombiBar® 100 g 267.43 168.55
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’680.62 1’417.52

November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die 20 grössten Banken Europas
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Delivery Hero-Aktie zweistellig fester: Grossaktionäre drängen wohl auf Strategieüberprüfung
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- US-Börsen schliessen am Freitag im Plus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI als mögliche Profiteure
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Top-Rankings

November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im November 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen ...
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Alle Top-Rankings.

finanzen.net News

Datum Titel
11:46 GNW-News: Die Global Data Ecosystem Conference präsentiert wegweisende digitale Technologien in Shanghai
22:23 Human Rights Watch in Russland unerwünscht
22:23 ROUNDUP: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht Unterstützung
21:29 Trump kündigt Aufhebung fast aller Dekrete Bidens an
21:04 IONOS-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel 37 Euro - 'Overweight'-Rating bleibt
20:30 Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA
20:52 Meta-Aktie dennoch mit Gewinnen: Russische Behörde droht WhatsApp mit kompletter Sperre
19:40 Frankreich will Schleuserboote im Ärmelkanal stoppen
19:37 ROUNDUP: Airbus schränkt Starts bestimmter Flugzeuge ein
19:37 Gouverneur: Tote nach ukrainischem Beschuss