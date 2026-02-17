Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Kampf um Übernahme geht weiter
Chevron-Aktie schwächelt: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet
Meta-Aktie stabil: Kinderschutz-Bedenken in Spanien - Gesichtserkennung in Kamera-Brillen geplant
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Rohstoffe im Blick 17.02.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.885,04 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -2,15 Prozent niedriger als am Vortag (4.992,47 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:39 Uhr steht ein Minus von -3,88 Prozent auf 73,64 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 76,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,51 Prozent auf 2.036,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 2.047,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.696,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.749,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,03 Prozent.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,69 Prozent auf 67,42 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 68,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagabend nach. Um -1,05 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis 1,96 Prozent stärker bei 3,12 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -4,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,31 US-Dollar am Vortag auf 4,27 US-Dollar nach unten (--1,10 Prozent).

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 9,41 Prozent auf 2,00 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 1,84 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,09 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,97 Prozent auf 305,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 308,50 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,57 US-Dollar am Vortag auf 0,57 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 19:10 Uhr auf 0,14 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,14 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -2,26 Prozent auf 3,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,24 Prozent auf 105,60 US-Dollar, nach 105,35 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -2,88 Prozent auf 10,78 US-Dollar, nach 11,10 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
