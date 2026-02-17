So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Anzeige

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.885,04 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -2,15 Prozent niedriger als am Vortag (4.992,47 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:39 Uhr steht ein Minus von -3,88 Prozent auf 73,64 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 76,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,51 Prozent auf 2.036,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 2.047,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.696,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.749,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,03 Prozent.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,69 Prozent auf 67,42 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 68,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagabend nach. Um -1,05 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis 1,96 Prozent stärker bei 3,12 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -4,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,31 US-Dollar am Vortag auf 4,27 US-Dollar nach unten (--1,10 Prozent).

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 9,41 Prozent auf 2,00 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 1,84 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,09 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,97 Prozent auf 305,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 308,50 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,57 US-Dollar am Vortag auf 0,57 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 19:10 Uhr auf 0,14 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,14 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -2,26 Prozent auf 3,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,24 Prozent auf 105,60 US-Dollar, nach 105,35 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -2,88 Prozent auf 10,78 US-Dollar, nach 11,10 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch