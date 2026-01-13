Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Commodities im Fokus 13.01.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Am Dienstagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,01 Prozent auf 4.598,24 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.597,88 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,09 Prozent auf 87,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 85,20 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,05 Prozent auf 2.347,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2.372,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.861,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.886,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,33 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,84 Prozent auf 65,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 63,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,76 Prozent auf 61,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 59,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um -0,05 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -0,60 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 1,18 Prozent auf 3,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,56 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,37 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,35 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,22 US-Dollar) geht es um -0,30 Prozent auf 4,20 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 1,26 Prozent auf 3,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,62 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 3,02 Prozent auf 2,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,94 Prozent auf 10,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (294,60 US-Dollar) geht es um -2,78 Prozent auf 286,40 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -0,29 Prozent niedriger bei 3,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,41 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,30 Prozent auf 0,85 US-Dollar, nach 0,84 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Milchpreis bei 14,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,80 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,27 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (56,80 US-Dollar) geht es um 4,19 Prozent auf 59,17 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 98,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (97,05 US-Dollar).

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 9,99 US-Dollar am Vortag auf 10,34 US-Dollar nach oben (+3,50Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 548,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 541,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’268.95 11’652.91
Gold Krügerrand 1 oz 3’793.49 3’609.80
Gold Philharmoniker 1 oz 3’825.00 3’646.45
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 721.76 681.14
Goldbarren 250 g - philoro 30’143.43 29’157.19
Silber CombiBar® 100 g 360.48 237.73
Silber Maple Leaf 1 oz 88.74 69.21
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’590.95 2’208.59

