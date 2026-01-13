So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Anzeige

Am Dienstagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,01 Prozent auf 4.598,24 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.597,88 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,09 Prozent auf 87,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 85,20 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,05 Prozent auf 2.347,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2.372,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.861,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.886,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,33 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,84 Prozent auf 65,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 63,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,76 Prozent auf 61,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 59,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um -0,05 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -0,60 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 1,18 Prozent auf 3,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,56 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,37 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,35 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,22 US-Dollar) geht es um -0,30 Prozent auf 4,20 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 1,26 Prozent auf 3,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,62 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 3,02 Prozent auf 2,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,94 Prozent auf 10,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (294,60 US-Dollar) geht es um -2,78 Prozent auf 286,40 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -0,29 Prozent niedriger bei 3,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,41 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,30 Prozent auf 0,85 US-Dollar, nach 0,84 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Milchpreis bei 14,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,80 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,27 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (56,80 US-Dollar) geht es um 4,19 Prozent auf 59,17 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 98,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (97,05 US-Dollar).

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 9,99 US-Dollar am Vortag auf 10,34 US-Dollar nach oben (+3,50Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 548,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 541,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch