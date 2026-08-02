|Commodities im Blick
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02.08.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.042,68 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 57,66 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 57,66 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.651,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.279,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.279,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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