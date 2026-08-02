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Commodities im Blick 02.08.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.042,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 57,66 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 57,66 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.279,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.279,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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