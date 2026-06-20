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Commodities im Blick 20.06.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag

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Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

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Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.156,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.156,56 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’203.34 10’407.12
Gold Krügerrand 1 oz 3’434.29 3’227.35
Gold Philharmoniker 1 oz 3’476.48 3’273.23
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 654.10 605.60
Goldbarren 250 g - philoro 27’480.73 26’042.24
Silber CombiBar® 100 g 294.55 179.18
Silber Maple Leaf 1 oz 68.30 51.18
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’916.71 1’626.07

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