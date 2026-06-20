|Commodities im Blick
|
20.06.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
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Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.156,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.156,56 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’203.34
|10’407.12
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’434.29
|3’227.35
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’476.48
|3’273.23
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|654.10
|605.60
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’480.73
|26’042.24
|Silber CombiBar® 100 g
|294.55
|179.18
|Silber Maple Leaf 1 oz
|68.30
|51.18
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’916.71
|1’626.07
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