|Rohstoffe im Fokus
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03.10.2026 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
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Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.137,55 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.137,55 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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