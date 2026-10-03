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Rohstoffe im Fokus 03.10.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

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Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.137,55 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.137,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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