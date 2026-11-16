So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 3.864,16 US-Dollar und damit -0,42 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.880,44 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -2,44 Prozent auf 47,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 48,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.468,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.489,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,44 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,92 Prozent auf 995,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.014,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 95,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (95,84 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,20 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (88,56 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 88,36 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,56 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,62 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 3,62 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,34 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,46 US-Dollar.

Nach 12,32 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,47 Prozent auf 12,26 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 328,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (329,80 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,74 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,64 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,92 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -4,02 Prozent niedriger bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 09:57 Uhr steht ein Minus von -0,23 Prozent auf 17,54 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 17,58 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,23 Prozent auf 112,27 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 112,54 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Montagvormittag hinzu. Um 3,52 Prozent auf 141,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 136,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net