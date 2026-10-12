So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

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Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,61 Prozent auf 4.169,06 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.194,46 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -1,00 Prozent auf 60,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 60,83 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,03 Prozent auf 1.690,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.689,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.145,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.151,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 106,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,72 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,97 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 93,66 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,85 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,07 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,81 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -2,38 Prozent auf 4,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,21 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 1,27 Prozent auf 2,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,87 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Montagabend nach. Um -0,13 Prozent auf 2,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 0,78 Prozent auf 4,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,80 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,07 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis 1,82 Prozent stärker bei 1,51 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,49 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,29 Prozent auf 12,88 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 1,87 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 375,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 368,70 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,86 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 2,96 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -1,52 Prozent niedriger bei 3,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,22 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,77 Prozent auf 0,76 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 14,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,98 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,42 Prozent auf 124,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 125,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Reispreis bei 16,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,18 Prozent.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 1,41 Prozent auf 540,50 US-Dollar, nach 533,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Erdgaspreis - TTF bei 84,30 Euro. Im Vergleich zum Vortag (82,06 Euro) ist das ein Aufschlag von 2,73 Prozent.

Redaktion finanzen.ch