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Gold & Co. unter der Lupe 07.09.2026 20:43:15

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

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Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,54 Prozent auf 4.405,08 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.428,95 US-Dollar).

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,02 Prozent auf 66,15 US-Dollar, nach 66,16 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:29 Uhr auf 1.828,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.825,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 20:29 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 1.393,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.389,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (96,28 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 97,00 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,30 Prozent auf 92,67 US-Dollar, nach 91,48 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,30 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,98 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 119,93 US-Dollar am Vortag auf 123,63 US-Dollar nach oben (+3,08Prozent).

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,36 Prozent auf 137,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 138,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: GAS-photo / Shutterstock.com
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