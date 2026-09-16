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Marktüberblick Rohstoffe 16.09.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.324,80 US-Dollar und damit 0,72 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.294,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 1,16 Prozent auf 64,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,67 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,54 Prozent auf 1.784,50 US-Dollar, nach 1.775,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.313,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.293,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,55 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,91 Prozent auf 107,76 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 108,75 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,03 Prozent niedriger bei 104,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 105,83 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,14 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,81 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,02 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:13 Uhr auf 3,95 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,91 US-Dollar lag.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,42 Prozent auf 5,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,36 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 13,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 362,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (360,10 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,31 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,70 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,11 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,55 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 139,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 138,95 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 3,24 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 09:55 Uhr auf 143,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 139,00 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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