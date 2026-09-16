So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.324,80 US-Dollar und damit 0,72 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.294,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 1,16 Prozent auf 64,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,67 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,54 Prozent auf 1.784,50 US-Dollar, nach 1.775,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.313,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.293,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,55 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,91 Prozent auf 107,76 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 108,75 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,03 Prozent niedriger bei 104,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 105,83 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,14 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,81 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,02 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:13 Uhr auf 3,95 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,91 US-Dollar lag.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,42 Prozent auf 5,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,36 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 13,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 362,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (360,10 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,31 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,70 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,11 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,55 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 139,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 138,95 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 3,24 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 09:55 Uhr auf 143,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 139,00 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.ch