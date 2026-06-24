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Gold, Öl & Co. aktuell 24.06.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

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Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.985,22 US-Dollar und damit -3,04 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.110,28 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -8,32 Prozent auf 56,89 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 62,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.567,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.665,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,86 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -6,68 Prozent auf 1.160,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.243,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 73,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,17 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (73,21 US-Dollar) geht es um -4,23 Prozent auf 70,11 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:27 Uhr ab. Es geht -2,53 Prozent auf 0,72 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,74 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,02 US-Dollar) geht es um -5,71 Prozent auf 2,85 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,25 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,88 US-Dollar.

Nach 2,55 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Mittwochabend um 0,40 Prozent auf 2,56 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,10 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 1,38 Prozent auf 3,73 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,68 US-Dollar wert.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,49 US-Dollar am Vortag auf 1,39 US-Dollar nach unten (--6,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,83 Prozent niedriger bei 11,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 11,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:19 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 303,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 302,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,64 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,71 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Zuckerpreis kaum vom Fleck. Nach 0,13 US-Dollar am Vortag, tendiert der Zuckerpreis um 19:03 Uhr bei 0,13 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,16 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,15 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,56 Prozent auf 0,94 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,94 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,01 US-Dollar.

Nach 83,21 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochabend um 0,32 Prozent auf 83,48 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 125,90 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 19:17 Uhr bei 125,90 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 12,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,04 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (624,50 US-Dollar) geht es um -1,20 Prozent auf 617,00 US-Dollar nach unten.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -2,52 Prozent auf 40,74 Euro nach, nachdem gestern noch 41,80 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
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Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 10’815.41 10’029.93
Gold Krügerrand 1 oz 3’318.03 3’111.79
Gold Philharmoniker 1 oz 3’352.20 3’156.02
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 630.71 583.92
Goldbarren 250 g - philoro 26’510.90 25’319.20
Silber CombiBar® 100 g 271.91 159.02
Silber Maple Leaf 1 oz 61.26 44.91
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’690.26 1’424.44

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