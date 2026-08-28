So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

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Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,23 Prozent auf 4.611,67 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.601,27 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 2,09 Prozent auf 70,72 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 69,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 1,76 Prozent auf 1.878,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.846,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,90 Prozent auf 1.367,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.341,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 89,70 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -0,65 Prozent auf 89,12 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,62 Prozent auf 83,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 83,53 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 09:29 Uhr gibt der Baumwolle um -0,53 Prozent auf 0,91 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:16 Uhr auf. Es geht 0,22 Prozent auf 3,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,35 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,64 Prozent auf 5,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 09:25 Uhr auf. Es geht 0,34 Prozent auf 12,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,57 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,27 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:58 Uhr auf 329,30 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 330,20 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,37 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 2,36 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,24 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,91 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (113,07 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch