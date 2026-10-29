So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

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Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.019,60 US-Dollar und damit -0,84 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.053,68 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,12 Prozent auf 52,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 53,83 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -3,51 Prozent auf 1.485,00 US-Dollar, nach 1.539,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.006,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.015,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,94 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,32 Prozent auf 114,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 115,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,40 Prozent niedriger bei 102,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,45 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,29 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 19:16 Uhr auf 3,43 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,48 US-Dollar lag.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,04 Prozent auf 2,27 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,27 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -7,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,39 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 12,21 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,25 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,94 Prozent auf 329,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 335,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,20 Prozent auf 0,66 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,66 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,62 Prozent auf 2,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,82 US-Dollar.

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 2,43 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr auf 0,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,59 US-Dollar lag.

Nach 15,23 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagabend um -0,20 Prozent auf 15,20 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) geht es um -2,07 Prozent auf 124,69 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 17,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,39 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,29 Prozent auf 517,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 515,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 102,30 Euro am Vortag auf 99,99 Euro nach unten (--2,26 Prozent).

Redaktion Finanzen.net