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Gold & Co. im Fokus 06.10.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

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Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.160,09 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,49 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.139,89 US-Dollar stand.

Nach 61,10 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,02 Prozent auf 61,09 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,17 Prozent auf 1.714,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.717,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,06 Prozent auf 1.165,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.178,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr ab. Es geht -2,02 Prozent auf 98,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 100,32 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 87,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,43 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,91 Prozent.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 4,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,93 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.334,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.382,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,10 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,60 Prozent auf 5,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,45 Prozent auf 12,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 345,90 US-Dollar am Vortag auf 350,10 US-Dollar nach oben (+1,21Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,13 Prozent auf 3,07 US-Dollar, nach 3,07 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,30 Prozent auf 116,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 120,20 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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