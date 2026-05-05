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Marktüberblick Rohstoffe 05.05.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

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So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

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Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.552,15 US-Dollar und damit 0,62 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.523,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,15 Prozent auf 73,58 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 72,74 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,05 Prozent auf 1.977,00 US-Dollar, nach 1.956,50 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.505,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.466,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,66 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,54 Prozent auf 113,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 114,06 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 13:14 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,52 Prozent niedriger bei 104,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 106,42 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,20 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,81 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -3,51 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:34 Uhr auf 3,30 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,42 US-Dollar lag.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,55 Prozent auf 3,04 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,02 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 12,26 Prozent auf 2.966,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 2.642,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 320,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (320,70 US-Dollar).

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,13 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,42 Prozent auf 2,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,95 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 16,94 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 107,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 107,52 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 1,42 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 12:56 Uhr auf 111,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 109,45 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’894.21 11’106.87
Gold Krügerrand 1 oz 3’629.32 3’441.93
Gold Philharmoniker 1 oz 3’683.89 3’497.84
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 696.05 646.20
Goldbarren 250 g - philoro 29’206.58 27’791.74
Silber CombiBar® 100 g 308.54 176.88
Silber Maple Leaf 1 oz 73.64 56.55
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’074.70 1’798.36

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