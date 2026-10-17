|Gold, Öl & Co.
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17.10.2026 10:13:20
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
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Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.164,67 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.164,67 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
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