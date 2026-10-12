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Rohstoffe unter der Lupe 12.10.2026 10:13:20

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

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Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,41 Prozent auf 4.177,42 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.194,46 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,12 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 60,76 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 60,83 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,18 Prozent auf 1.692,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.689,50 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,52 Prozent auf 1.157,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,72 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (91,85 US-Dollar) geht es um -0,30 Prozent auf 91,57 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,41 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:32 Uhr ab. Es geht -1,37 Prozent auf 4,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,21 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,36 Prozent auf 4,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,54 Prozent auf 12,85 US-Dollar, nach 12,92 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,19 Prozent auf 368,00 US-Dollar, nach 368,70 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,58 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,40 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Heizölpreis am Montagvormittag nach. Um -2,11 Prozent auf 122,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 125,22 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,97 Prozent auf 145,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 144,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: GAS-photo / Shutterstock.com
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