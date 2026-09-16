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Rohstoffe unter der Lupe 16.09.2026 13:17:06

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Rohstoffe

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Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 1,29 Prozent auf 4.349,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.294,00 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 64,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 63,67 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,82 Prozent auf 1.789,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.775,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,97 Prozent auf 1.319,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.293,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 107,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (108,75 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,83 US-Dollar) geht es um -2,28 Prozent auf 103,42 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 3,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,00 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Mittwochmittag hinzu. Um 7,00 Prozent auf 4.342,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.058,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,14 Prozent auf 5,37 US-Dollar, nach 5,36 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,72 Prozent auf 13,28 US-Dollar, nach 13,19 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 360,10 US-Dollar am Vortag auf 361,30 US-Dollar nach oben (+0,33Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,59 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 2,94 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,92 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,12 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 11:39 Uhr bei 16,12 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,19 Prozent auf 138,69 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 138,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


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