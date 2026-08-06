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06.08.2026 08:48:00
Siemens und Rheinmetall Aktie mit Kursrutsch, Telekom-Aktie im Plus im Dax
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.