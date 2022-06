Siemens nimmt Abschreibung von 2,8 Mrd EUR auf Siemens Energy vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens nimmt eine ausserplanmässige Abschreibung auf seine Beteiligung an Siemens Energy vor. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, liegt der Marktwert der 35-prozentigen Beteiligung an Siemens Energy mit dem Schlusskurs am 30. Juni von 13,99 Euro signifikant unter dem Buchwert. Dies führt laut Mitteilung zu einer ausserplanmässigen Abschreibung (Impairment) der Beteiligung, woraus sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 insgesamt eine nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung nach Steuern von rund 2,8 Milliarden Euro ergebe.

Die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal und deren Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sind für den 11. August geplant.

