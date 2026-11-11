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11.11.2026 07:00:07
Siemens Energy will Rendite 2030 um bis zu 10 Punkte erhöhen
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DOW JONES--Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im Windgeschäft wie geplant die Gewinnschwelle erreicht und mit starken Steigerungen bei Gasturbinen und Netztechnik die selbst gesteckten Konzernziele erfüllt oder sogar übertroffen. In den nächsten vier Jahren soll der Energietechnikkonzern nun auf Rendite getrimmt und das Wachstum verstetigt werden.
Siemens Energy setzte sich dazu neue Mittelfristziele. Sie sehen für die Jahre bis 2030 jeweils ein durchschnittliches Wachstum von 12 bis 14 Prozent vor und für 2030 eine bereinigte Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Damit legt Konzernchef Christian Bruch die Latte sehr deutlich nach oben. Das abgelaufene Geschäftsjahr beendete der DAX-Konzern mit einer Marge von 12,4 Prozent - mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes und 40 Basispunkte über dem oberen Ende der Zielspanne.
Den grössten Anteil an dieser Ergebnisverbesserung hatte dabei das Windturbinengeschäft Gamesa, das vor einem Jahr mit einem Verlust von knapp 1,4 Milliarden Euro noch tief in den roten Zahlen steckte und jetzt einen kleinen Gewinn von 8 Millionen Euro ablieferte. Aber auch Gas Services und die Netztechnik zeigten Ergebnissteigerungen von mehr als 800 Millionen Euro.
Netto wurden 4,1 Milliarden Euro Gewinn verbucht, nach knapp 1,7 Milliarden im Jahr zuvor. Auch der Free Cashflow vor Steuern verbesserte sich erheblich - um 4,1 Milliarden auf 8,8 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 70 Cent auf 2,30 Euro angehoben werden. Die Hälfte des auf die Anteilseigner entfallenden Gewinns wird damit ausgeschüttet. Überdies weitet das Unternehmen die laufenden Aktienrückkäufe bis 2030 um 9 Milliarden Euro aus. Im neuen Geschäftsjahr rechnet Siemens Energy mit rund 10 Milliarden Euro Free Cashflow vor Steuern.
2026/27 plant das Unternehmen überdies mit einem vergleichbaren Wachstum von 14 bis 16 Prozent. Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden und der Auftragseingang um 18,78 Prozent auf 68,1 Milliarden Euro. Damit stehen 164 Milliarden Euro in den Büchern - auf aktuellem Niveau wäre das Umsatz für fast vier Jahre.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)
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