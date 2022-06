Siemens Energy: Turbine für Nord Stream 1 wegen Sanktionen nicht lieferbar

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich nach zunächst grünem Start abermals mit Verlusten. Die deutschen Anleger wurden ebenfalls skeptischer. Die US-Börsen tendieren in verschiedene Richtungen. An den größten Börsen in Fernost wurde die Stimmung im späten Verlauf merklich besser - die Märkte schlossen uneinheitlich.