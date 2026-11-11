Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9227 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’960 -0.7%  Bitcoin 61’187 -0.6%  Dollar 0.8331 0.0%  Öl 93.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Talanx-Aktie im Fokus: Versicherer erwartet für 2026 noch mehr Gewinn und peilt für 2027 Milliardenziel an
BaFin bestraft Deutsche Bank wegen Beschwerden und Depotüberträgen – Aktie im Blick
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
1&1-Aktie im Fokus: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 08:04:45

Siemens Energy strebt 2030 für Windsparte 8-10 Prozent Marge an

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Siemens Energy
122.00 CHF 11.52%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Im Zuge des neuen Konzernmargenziels von Siemens Energy für das Geschäftsjahr 2030 soll die Windturbinensparte eine Verbesserung ihrer Marge bis auf 8 bis 10 Prozent schaffen. Das geht aus einer Präsentation des Energietechnikkonzerns für Analysten hervor. Siemens Gamesa hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach einer Sanierung gerade den Breakeven erreicht, 2030 soll das Geschäft rund 1 Milliarde Euro Gewinn abwerfen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte sich diese Situation stabilisieren, hier wird mit einer bereinigten Marge zwischen 0 und 2 Prozent geplant.

Auch den anderen Konzerngeschäften wurden neue Zielmarken gesetzt. Gas Services soll im Geschäftsjahr 2030 mit einer Verdreifachung des Gewinns eine bereinigte Marge zwischen 25 bis 27 Prozent erreichen, Grid Technologies mit dem zweieinhalbfachen des Gewinns 24 bis 26 Prozent Marge und Transformation of Industries 14 bis 16 Prozent Marge.

Konzernweit peilt Siemens Energy wie zuvor bekannt gegeben eine bereinigte Ergebnismarge in der Grössenordnung von 20 bis 22 Prozent an. Getragen werden soll die Verbesserung vor allem von margenstärkerem Geschäft und operativer Exzellenz sowie Kostenkontrolle.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)

Siemens Energy am 11.11.2026

Chart

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:54 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.