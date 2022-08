Siemens Energy sieht sich bei Gamesa-Übernahme im Plan

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Prozess zur vollständigen Übernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa sieht sich der Mutterkonzern Siemens Energy im Plan. Finanzvorständin Maria Ferraro sagte in einer Telefonpressekonferenz, die spanische Börsenaufsicht CNMV habe Cash-Sicherheiten in Höhe von 1,15 Milliarden Euro bekommen. Diese Summe entspricht dem Baranteil, den Siemens Energy im Rahmen der maximal 4 Milliarden Euro schweren Übernahme für die ausstehenden 33 Prozent an Siemens Gamesa bereitstellen wird. Der Rest soll durch neue eigene Aktien oder andere Eigenkapitalinstrumente finanziert werden.

Ferraro sagte, man rechne mit einer Genehmigung durch die CNMV binnen weniger Wochen. Anschliessend beginne die etwa einmonatige Frist zur Andienung der Gamesa-Aktien. Bei einer Annahmequote von mindestens 75 Prozent soll eine ausserordentliche Hauptversammlung der spanischen Tochter dann im November über das Ende der Börsennotierung in Madrid beschliessen. Bis Ende Dezember will Ferraro die gesamte Transaktion über die Bühne gebracht haben. Mit 18,05 Euro je Siemens-Gamesa-Aktie liegt das Übernahmeangebot über dem aktuellen Kurs von 17,93 Euro.

August 08, 2022 04:23 ET (08:23 GMT)