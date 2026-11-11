Siemens Energy: Investoreninteresse an ToI "ausserordentlich hoch"

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DOW JONES--Bei Siemens Energy trifft die geplante Suche nach einem Investor für die industrienahen Geschäfte auf grosses Interesse am Markt. "Das Interesse ist ausserordentlich hoch", sagte Vorstandschef Christian Bruch auf der Bilanzpressekonferenz seines Unternehmens. Siemens Energy hatte im Spätsommer angekündigt, die kleinste Sparte Transformation of Industrie (ToI) ausgliedern und einen Investor mit ins Boot holen zu wollen. Gesucht wird ein Partner, der bereit ist mitzuinvestieren, um etwa grössere Akquisitionen zu finanzieren, die für die zukünftige Aufstellung nötig sind.

"Dieser Markt für industrielle Lösungen verändert sich sehr, sehr, sehr deutlich", so Bruch. Intern werde derzeit geklärt, wie das Geschäft mit Dampfturbinen und Kompressoren den Markterfordernissen von 2035 entsprechen könne.

Bruch sagte, dieser Prozess werde Zeit benötigen. Vor 2028 sei nicht mit einer vollen Unabhängigkeit der Sparte zu rechnen. Die Gespräche mit Investoren sollen aber bereits ab dem nächsten Frühjahr beginnen. Ein möglicher Partner sollte Perspektiven verfolgen, die mit denen von Siemens Energy zusammenpassen, so der CEO. Vor diesem Hintergrund sei auch ein Börsengang als Option nicht ausgeschlossen.

Zur Höhe der "wesentlichen Minderheitsbeteiligung", die der Mutterkonzern an Transformation of Industrie behalten wolle, sagte Bruch, diese stehe noch nicht fest: "Wir kommunizieren intern immer so dicker Daumen 40 (Prozent)". Die Frage, ob bei einem Teilverkauf mit einem signifikanten Gewinn gerechnet werde, bestätigte Bruch mit einem Ja. "Unsere Sichtweise darauf ist, dass das ein sehr wertvolles Geschäft ist."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 04:40 ET (09:40 GMT)