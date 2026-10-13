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13.10.2026 07:38:59
Shell Slams Australia's Plan to Force LNG Producers to Supply Domestic Market
WerbungÖlpreis (WTI)
92.36 USD -1.47%
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|Ölpreis (WTI)
|92.36
|-1.38
|-1.47
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