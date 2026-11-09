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10.11.2026 00:00:00

Scientists Develop Cheap Filter That Could Slash Oil Refining Energy Use by 32%

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Scientists have made a surprising discovery that could slash the amount of energy used in oil refining by eliminating part of the high-temperature heating process required to separate the fractions of crude oil. The scientific breakthrough has found a simple and inexpensive way to separate crude oil molecules through a polymer membrane, radically different from previous attempts to fractionate crude oil via membranes. In previous studies of membrane-based fractionations, scientists believed a selective layer should be coated onto the surface to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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