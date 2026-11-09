Ölpreis (Brent) 274207
92.36USD
-5.96USD
-6.06 %
09.11.2026
IET
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
10.11.2026 00:00:00
Scientists Develop Cheap Filter That Could Slash Oil Refining Energy Use by 32%
AnzeigeÖlpreis (Brent)
92.36 USD -6.06%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|92.36
|-5.96
|-6.06
|Ölpreis (WTI)
|86.85
|-3.98
|-4.38
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.