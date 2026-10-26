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26.10.2026 07:03:45

Saudi Oil Output Jumps 12.2% to 8 Million Bpd in September

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Crude oil prices began trading with a dip this week but remain significantly elevated as hostilities between Yemen’s Houthis and Saudi Arabia, as well as Iranian attacks on tankers in the Persian Gulf, continue. At the time of writing, Brent crude was trading at $114.42 per barrel, down from over $116 per barrel last week but up from around $60 per barrel at the end of 2025. West Texas Intermediate remained above $100 per barrel, despite the dip from Friday’s close, trading at $100.97 per barrel at the time of writing, down from a 2026…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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