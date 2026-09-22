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22.09.2026 07:30:00

Saudi Oil Lifeline May Reopen as Aramco Eyes Yanbu Restart

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Crude oil prices, which had been falling since last week, today reversed course and made gains ahead of a UN General Assembly session that many hope will yield some progress on peace talks between the U.S. and Iran. As indicated by the latest oil price move, not everyone shares that hope, with Brent crude trading at 101.69 per barrel at the time of writing, and West Texas Intermediate at $93.38 per barrel. However, some observers see oil’s change of direction differently. “The move higher in WTI and the stronger open in Brent have the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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