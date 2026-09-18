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18.09.2026 07:30:00

Saudi Oil Exports Rebound at Hormuz While East-West Pipeline Remains Offline

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Crude oil prices were on course for a weekly decline after a three-week series of gains, as traders' fears about Saudi Arabia’s ability to continue exporting oil appeared to have been quelled by reports about ship-to-ship transfers in the Gulf of Oman. At the time of writing, Brent crude was trading at $103.65 per barrel, with West Texas Intermediate at $101.04 per barrel, both set for a modest loss. However, it bears noting that both remain above $100 per barrel, which keeps the pressure on end fuel prices that are frustrating drivers and…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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