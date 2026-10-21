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21.10.2026 17:30:00
Saudi Crude Exports Hit Five-Month High as Production Falls to Record Low
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.