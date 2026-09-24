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24.09.2026 07:08:03

Saudi Arabia Sells 100 Million Barrels of Crude to Asia via Hormuz

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Crude oil prices took a dip today amid reports that there was willingness for peace in the Middle East on both sides of the conflict. The dip partially offset gains made earlier in the week, keeping oil benchmarks elevated. At the time of writing, Brent crude was trading at $102.20 per barrel, and West Texas Intermediate was changing hands for $91.43 per barrel. Earlier in the week, Brent crude dropped below $100 per barrel on reports about Saudi Arabia restarting its East-West pipeline and higher oil flows via the Strait of Hormuz. The UN General…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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