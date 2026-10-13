|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
13.10.2026 07:38:59
Saudi Arabia Plans Massive Expansion of Oil Pipeline to Bypass Hormuz
WerbungÖlpreis (WTI)
91.96 USD -1.9%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|91.96
|-1.78
|-1.90
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.