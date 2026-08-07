Saudi Arabia, Pakistan and Turkey to Sign Defense Deal

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Despite a decline in dependence on primary energy imports, India remains highly dependent, at a massive 90%, on crude oil imports for its consumption, a new industry report has shown. India’s dependence on primary energy imports fell to 42% in the financial year 2025 from 47% in FY 2017, according to a joint report by the Confederation of Indian Industry (CII) and EY. However, India remains highly dependent on crude oil imports, with 90% of all demand met by purchases from overseas, the report noted. “Overall primary energy import dependence…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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