Russian Strikes Cut Power to 600,000 Ukrainians Days After U.S. Diesel Deal

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14.10.2026 07:31:31

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Crude oil prices moved higher earlier today, after Iranian officials told Reuters the country’s forces were planning to further intensify strikes on tankers in the Strait of Hormuz, deploying new tactics. Brent crude was trading at $106.37 per barrel, and West Texas Intermediate was trading at $94.72 per barrel, with the news that Israel’s Benjamin Netanyahu had asked Trump to start bombing Iran again likely to also contribute to the price rise. Israeli media reported earlier today that Netanyahu had last week urged Trump to restart…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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