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26.10.2026 15:30:00

Russian Refiners Ramp Up Diesel Output to Supply Trump Deal

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Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), one of the biggest Indian state-owned refiners, will reduce its purchases of crude oil from Russia in November as high freight costs and premiums for Russia’s crude undermine the attractiveness of Moscow’s oil compared to Middle Eastern offers.  BPCL will buy lower volumes of Russian crude in November as the Middle East grades are more commercially attractive for the company now, BPCL’s head of finance, Vetsa Ramakrishna Gupta, said on Monday, discussing the refiner’s quarterly…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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